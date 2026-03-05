＜ブルーベイLPGA初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向子が3番パー5のグリーンサイドからアプローチを沈めて、2026年の初バーディを奪取した。1アンダー・17位タイにつけている。【写真】現地で撮影！ シブコのクラブセッティングに変化が古江彩佳は「68」をマークし、日本勢最上位となる4アンダー・5位タイ。昨年覇者の竹田麗央