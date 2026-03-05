＜ダイキンオーキッドレディス初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第1ラウンドが進行している。全選手が前半を終えて、ルーキーの藤本愛菜が5アンダー・単独首位に立っている。【ライブフォト】きょうの河本結さんはスカートスタイル1打差2位タイに政田夢乃と永井花奈。2打差4位タイには河本結、岡山絵里、小林光希、ささきしょうこが続いている。左手首痛から約8カ月ぶり復帰の