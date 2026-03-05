◇オープン戦ロッテ ― 楽天（2026年3月5日静岡県草薙総合運動場硬式野球場）ロッテのドラフト2位左腕・毛利海大投手（明大）がオープン戦初先発。3回を1安打無失点、4奪三振と好投した。初回、先頭の村林、中島を2者連続で三ゴロに仕留めると、3番・ボイドには初球108キロのカーブで空振りを奪い、最後は146キロの直球で見逃し三振に仕留めた。2回はマッカスカーを中飛、ゴンザレス、浅村を2者連続三振。3回1死から明大