落語芸術協会の真打ち昇進披露記者会見が5日、東京・新宿の京王プラザホテルで行われた。春風亭昇吾（42）桂竹千代（38）三代目雷門五郎（38）昔昔亭喜太郎（44）の4人が5月から真打ちに昇進する。雷門五郎は「『音助』として14年。師匠から『五郎』になれと1年前に言われました。師匠・大師匠が真打ち昇進後に名乗った『五郎』という名前を大切にして、一門で大切にしている話もきちんと継いでいきます」とあいさつ。その後で、こ