◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC オーストラリア-チャイニーズ・タイペイ（5日、東京ドーム）WBC（ワールドベースボールクラシック）1次ラウンド東京プールが5日、東京ドームで開幕。ソフトバンクに加入したチャイニーズ・タイペイの徐若熙（シュー・ルオシー）投手が4回無失点の好投を見せました。徐若熙投手は、右投げ右打ちの25歳。昨季は19試合に先発し5勝7敗、防御率2.05という成績でした。今オフにソフ