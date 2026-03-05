女子プロレス元WWWA王者ジャガー横田（64）の夫で大学教授、医師の木下博勝氏（58）が芸能事務所ファーストエージェントに所属したことが5日、発表された。今までは個人的に取材・番組への出演依頼を受けていた。事務所に所属することでメディアへの露出増や講演会、CM出演、本の出版などアクティブに活動していく。「今回、事務所に入ろうとしたのは息子の推薦なんです。もっとドンドン、メディアに出て欲しいという願いです」と