ソフトバンクの秋広優人内野手（２３）が５日のヤクルトとのオープン戦（みずほペイペイ）に「６番・一塁」で先発出場し、第１打席で右翼席へと飛び込む本塁打を放った。２回、一死走者なしで打席に立つと吉村の内角に入ってくるスライダーに上手く反応した。「完璧に捉えることができた」という打球は切れることなく右翼ポール際へと飛び込んだ。「ＮＰＢプラス」によれば打球速度は１８２キロを記録。まさに?弾丸弾?のオープ