元櫻坂４６の渡辺梨加（３０）が４日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性との結婚を発表した。渡辺は「私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」と報告。「グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました」とつづった。さらに、直筆の文章を添え、お相手との出会いなどについても