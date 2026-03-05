男性９人組アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の佐久間大介（３３）が５日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演。保護猫への愛を語った。愛猫家として知られる佐久間は、２０２２年に保護猫２匹を引き取り、「ツナ」、「シャチ」と名付けて溺愛している。佐久間は「保護猫なので、僕が（猫を）救ってると見ている人からは思われがちなんですけど、逆に僕が救われている」と話した。続けて、「疲れて帰っても、この子