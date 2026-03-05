２月２８日、アメリカとイスラエルがイランを先制攻撃した。こういう事態が生じると、日本政府は情報が遅いとか、十分な情報を取れていないという批判がマスメディアで起きるが、それは日本のインテリジェンスの実態を知らない記者や中途半端な専門家が行っていることだ。日本のインテリジェンス、とりわけ内閣情報調査室の情報入手は早く、分析も的確だ。そして原和也内閣情報官が適時に情報を高市早苗首相に入れている。ま