【モデルプレス＝2026/03/05】M!LKの佐野勇斗が3月5日、「ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT」に出席した。【写真】紅白出場アイドル、クールな着こなし披露◆佐野勇斗、グループ愛語る佐野は、黒のスーツに春らしい黄色のシャツを合わせて登場。365日続けていることや心がけていることを尋ねられると「M!LKのことですかね」と回答。「365日グループのことに関しては考えない日は1日たりともない」とグループ愛をにじませ、「次どう