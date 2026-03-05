【モデルプレス＝2026/03/05】BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が3月5日、「ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT」に出席した。【写真】K-POP人気美女、美肩＆ウエスト大胆披露◆BLACKPINKリサ、原宿に降臨「SHISEIDO」の新グローバルアンバサダーに就任したLISA。肩ラインやウエストが際立つ黒のオフショルダートップスにロングスカートを合わせて、美しいスタイルを披露した。冒頭には「こんにちは〜！」と日本語で挨拶し