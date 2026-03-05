◆オープン戦ソフトバンクーヤクルト（５日・みずほペイペイ）ソフトバンク・栗原陵矢が５日のヤクルト戦で「３番・三塁」で先発した後、５回からマスクをかぶり、２番手投手・伊藤の球を受けた。対外試合で捕手を務めるのは２１年４月４日の西武戦（ペイペイＤ）以来となる。試合前から防具をつけて、他の捕手と一緒に練習。城島ＣＢＯから「似合っているね」と声を掛けられていた。栗原は春江高から捕手として１４年のドラ