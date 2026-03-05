富士山花火実行委員会は５日、４月１１日に開催される「富士山花火ｖｓスピードウェイ２０２６」花火プログラムのテーマを「ＣｙｃｌｅｏｆＬｉｆｅ命はめぐる―光となり、星となり、また春へ」に決定した。「富士山花火ｖｓスピードウェイ」は、富士スピードウェイを中心に様々なモビリティ体験を提供する複合エリア「富士モータースポーツフォレスト」と連携した大規模花火イベント。富士山の目前で打ち揚がる世界最高