「Ｍ！ＬＫ」の佐野勇斗が５日、都内で「ＵＬＴＩＭＵＮＥｗｉｔｈＬＩＳＡＰＯＰＵＰＥＶＥＮＴ」に出席した。化粧品ブランド「資生堂」のイベント。同ブランドの美容液を試用したという佐野は「メイクをする前に使わせていただいて、お世辞抜きで驚いた。サラサラしているのに肌に浸透している感じ。メイクさんもすごく良かったとおっしゃっていて、本当に肌で悩んでいる人に１回使ってほしいなと思いました」と絶