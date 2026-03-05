タレントの若槻千夏が５日、都内で「＆ＯＮＤＯ２０２６春夏新製品プレス発表会」に出席した。魔法びんなどを販売するサーモス株式会社が展開する「＆ＯＮＤＯ」の新製品発表会。若槻は夏を先取りし、水色の着物姿で登場した。同社が新商品として初めて日傘を展開すると聞いた若槻は「色のカラーバリエーションがすごく落ち着いていて、浴衣みたいなイベントの洋服にも合いやすく、すごくテンションが上がりました」と豊