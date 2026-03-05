物価高の昨今、以前よりもまとめ買いをしている方も多いと思います。今日は、まとめ買いで安く手に入れたえのきをおいしく大量消費できる大人気の「かりかりえのき」レシピをご紹介します。 ▼ つくれぽ100件超え！シンプルな塩味のカリカリえのき えのきに片栗粉をまぶして揚げて、塩をふるだけ。これだけでできあがり。えのきのうま味とカリカリ食感、ほんのり塩味がマッチして美味。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを