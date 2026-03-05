◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア―台湾（５日・東京ドーム）第６回ワールド・ベースボール・クラシックが５日、開幕した。東京ドームで行われるＣ組では、台湾とオーストラリアによる開幕カードにプレーボールが宣告された。台湾が２点ビハインドで迎えた６回２死一塁では、オーストラリアの２番手・オローリンが３番のチェン・ジェシェンの左手付近に死球を与え、超満員に膨れあがった台湾ファンからは大ブーイン