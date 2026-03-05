「SnowMan」佐久間大介（33）が、5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。性格を激変させたことを語った。佐久間は「今こんなに声も大きくて明るい感じなんですけど、子供のころは本当に引っ込み思案で人と目も合わせられなくて。親のことも他人だと思っていたくらい人に対して壁を作っていた子だった」と自身の幼少期について語った。転機となったのは芸能活動。「中学1年で事務所に入ったん