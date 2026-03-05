外務省は５日、クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に滞在中の邦人について、希望者を対象にサウジアラビアとオマーンに陸路で輸送し、チャーター機を手配して東京に退避させると発表した。中東地域の情勢悪化を受け、国際空港の閉鎖で出国が困難になっていることを踏まえた措置。サウジアラビアとオマーンでは商用便が運行しているが、航空チケットの確保が困難になっており、政府としてチャーター