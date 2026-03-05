◇第6回WBCオーストラリア─台湾（2026年3月5日東京D）オーストラリアのトラビズ・バザナ内野手（23＝ガーディアンズ傘下マイナー）が5日、初戦となった台湾戦に「1番・二塁」で先発出場。7回の第4打席で豪快なソロ本塁打を放った。2─0で迎えた7回1死の第4打席、相手4番手でオリックスなどでもプレーした張奕（チョウ・ヤク）の内角直球を捉えると、打球は弾丸ライナーで右翼席へ一直線。本塁打を確信したバザナはゆっ