落語芸術協会の真打ち昇進披露記者会見が5日、東京・新宿の京王プラザホテルで行われた。春風亭昇吾（42）桂竹千代（38）三代目雷門五郎（38）昔昔亭喜太郎（44）の4人が5月から真打ちに昇進する。春風亭昇吾は昨年5月、髄膜炎で倒れて生死の境をさまよった。退院後は活動に支障はないがリハビリは継続している。「家で倒れてから1週間くらいは意識がなかった。歩けない状態で、1度は足を切断するかくらいになった。でももう大丈夫