落語芸術協会の真打ち昇進披露記者会見が5日、東京・新宿の京王プラザホテルで行われた。春風亭昇吾（42）桂竹千代（38）三代目雷門五郎（38）昔昔亭喜太郎（44）の4人が5月から真打ちに昇進する。桂竹千代は大学院で古代史を学んだ「古代史マスター落語家」として活動。「落語風に笑って学べる日本神話講義の会」を定期的に開催し、全国を飛び回っている。インパクトのある「アクロバティック落語」も駆使して落語の新世界を開拓