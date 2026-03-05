2026年3月5日現在、スターバックスは「デジタル スターバックス カード ギフト」を注文すると、500円分の「デジタル スターバックス カード ギフト」がもらえるキャンペーンを実施しています。500円分のギフトは無くなり次第終了3月4日9時から13日23時59分までの期間、「デジタル スターバックス カード ギフト」を1枚あたり3000円以上注文すると、500円分の「デジタル スターバックス カード ギフト」がもらえます。特典（500円分