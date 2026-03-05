午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４６６、値下がり銘柄数は１０８、変わらずは１６銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に鉱業、石油・石炭、銀行、保険、卸売、非鉄金属など。値下がりはその他製品、食料のみ。 出所：MINKABU PRESS