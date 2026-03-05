トイレの位置を基準にお店を決めます▶▶この作品を最初から読む気が弱く、周りに気を使うタイプの会社員ポポ美。「おしゃれ」と周りには思われているけれど、ズボンの下には分厚い腹巻、さらにはカイロも貼っているという秘密が。実はおなかが弱く、日々不調や不安を抱えていて…。「緊張するとおなかが痛い」「電車に乗るのが不安」…SNSで全“おなかいたい民”が共感！おなかよわい民の悲喜こもごもを明るく描いた、