ヴァル研究所は3月3日に、同社の運営する経路検索サービス「駅すぱあと for web」において、移動の要望に関する自由な文章から自動で経路検索の条件を設定できる、「AIおまかせ設定」機能の提供を開始した。●AIが意図まで読み取る仕組み「AIおまかせ設定」機能では、ユーザーが自由な文章で入力した「移動に関する要望」から、AIが発着日時や表示順、使用する交通手段といった最適な検索条件を推定して、自動で経路検索結果に