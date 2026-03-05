「郁恵の朝食が美味しい宿巡り」榊󠄀原郁恵が、全国の朝食が美味しいお宿を徹底調査！今回の舞台は、千葉県房総半島の南端にある館山・南房総＜出演者＞榊󠄀原郁恵エース（バッテリィズ）寺家（バッテリィズ）浮所飛貴（ACEes）＜放送で伺ったお店＞【白浜オーシャンリゾート】太平洋を見ながら食べられる浜焼きの朝食が魅力のホテル・４月一泊朝食付きトリプルルーム10,500円〜※1室4名利用時 大人1名料金