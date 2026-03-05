【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERが、デビュー7周年を記念したスペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』の開催を発表した。 ■ファンの近くでスペシャルなステージを披露 『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』は、「TXT（TOMORROW X TOGETHER）」「MOA（TOMORROW X TOGETHERのファンの呼称）」「コンサート」からなるタイトルで、デビュー7周年を記念して、これ