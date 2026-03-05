5日14時現在の日経平均株価は前日比1426.89円（2.63％）高の5万5672.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1466、値下がりは108、変わらずは16と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を334.26円押し上げている。次いでＳＢＧ が155.63円、東エレク が147.41円、信越化 が55.15円、ＴＤＫ が54.90円と続く。 マイナス寄与度は7.65