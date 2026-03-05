俳優の岩瀬洋志が5日、東京・ヨドバシJ6ビルで開催された『ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT』に出席。自身のルーティンを紹介した。【写真】流し目もカッコイイ…王子様のようなルックで登場した岩瀬洋志「自分のボディを一番大切にしています」という岩瀬は「よりパワーアップするためにひとつのルーティンをしています。必ずコールドシャワーを浴びること。目が覚めてやる気が出るんです。3年くらい続けています」と明かし