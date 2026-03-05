5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が5日、東京・ヨドバシJ6ビルで開催された『ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT』に出席。M!LKへの愛がにじむ場面があった。【全身ショット】爽やか！イエローシャツにジャケット姿の佐野勇斗「アルティミューン」が365日使い続けられる美容液であることにちなみ、365日欠かせないことを問われた佐野は「365日考えないことがないのは、M!LK。グループのことに関しては、考えない日は