高市総理が去年、労働時間規制の緩和を検討するよう厚生労働大臣に指示する中、厚労省は、企業や労働者に労働時間を中心に働き方改革の調査を行いました。「労働時間を増やしたい」と回答した労働者は、10%程度にとどまりました。厚労省は、働き方改革関連法が施行から5年過ぎたことを受け、「総点検」として労働者3000人、企業327社に対し、労働時間を増やしたいかどうかなどを調査しました。労働時間については「このままで良い