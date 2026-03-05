【パリ＝梶彩夏】日本の美容製品がパリで人気を集めている。市内の老舗百貨店「サマリテーヌ」の化粧品売り場に昨年１２月、日本の化粧品や美顔器などを集めた常設店「ジャパニーズビューティーマーケット」がオープンした。日本製のくしや美顔器などに加えて、手頃な価格帯のシートマスクなど約２０ブランドを取り扱う。来店したパリ郊外に住む美容師のメラリュドュス・リズさん（３０）は「シートマスクを使ったら肌の調