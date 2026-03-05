お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が5日、都内で行われた三井住友銀行「Olive」の新CM発表会に出席した。ともに出席した女優の吉高由里子（37）に当初から変わらず貫いてきた芸風を指摘される場面があった。昨年から出演している同サービスのCM。共演の感想やサービスの印象について求められると、直前に吉高が発した言葉を多少変えて伝えた。何度も同じ言葉が続く様子に吉高は「人より大きい声で同じこと言っているだ