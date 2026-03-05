ルオシーは4回53球、2安打無失点3奪三振で降板ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に東京ドームで開幕した。プールCの初戦はチャイニーズ・タイペイ代表とオーストラリア代表が対戦。チャイニーズ・タイペイの徐若熙（シュー・ルオシー）投手は4回無失点と圧倒。プロ野球ファンは「パ・リーグで良かった……」「打てる気がしない」と驚きを隠せない。最速158キロの速球を武器とする徐は、初回1死から右前打を許し