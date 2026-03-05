米専門誌が侍ジャパン戦士に注目野球の世界一を争うワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕する。米メディアは「注目すべき日本人トップ選手」と題し、メジャー組以外の実力者に脚光を当てている。米国の野球専門誌「ベースボール・アメリカ」は「2026年WBCで注目すべき日本人トップ選手」との見出しで、記事を掲載。2大会連続で出場する23歳の右腕、高橋宏斗投手（中日）のピッチング能力に注目し