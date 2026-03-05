山形県村山地方に住む20代の女性の性的画像をインターネット上に公開したとして、山形市の介護士の男が警察に再逮捕されました。リベンジポルノ防止法違反と名誉毀損と名誉毀損の疑いで再逮捕されたのは、山形市深町三丁目の介護士、今井輝月容疑者（28）です。警察によりますと、今井容疑者は2月10日午前9時30分頃から13日午後4時40分頃までの間、山形市内でインターネットを利用し、村山地方に住む20代の女性の性