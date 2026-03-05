BLACKPINKのLISAが5日、東京・ヨドバシJ6ビルで開催された『ULTIMUNE with LISA POP UP EVENT』に出席した。【全身ショット】圧倒的なスタイル！美スタイル際立つドレス姿のLISA歓声を受けて登場したLISAは「こんにちは、LISAです」とにっこり。美くびれを大胆に披露したオフショルダーデザインの黒のタイトスカートで登場し、会場の視線を惹きつけた。また、観客から「I LOVE YOU！」と声援を送られると、はにかみつつ、「Tha