４日に放送されたフジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」では、次週予告に新たな登場人物が登場。ネットは「善児だ！」と騒然となった。この日の「ラムネモンキー」は、映画研究部の幽霊部員・黒江恵子（水野美紀）の行方が明らかに。波瀾万丈な人生を送った黒江は世界を回った挙げ句、群馬県で自給自足の生活を送っていた。話を聞きに行くも、肝心のマチルダの情報は得られず。丹辺に戻ったチェン（大森南朋）、ユン（反町隆