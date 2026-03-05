旧統一教会をめぐる問題で大きな動きです。教団に「解散」を命じる決定が出され、財産の「清算」の手続きが始まりました。被害者への返金は進むのでしょうか。【図を見る】鈴木エイト氏が入手した教団の収支東京高裁旧統一教会に「解散命令」物々しい雰囲気に包まれた、東京高裁。記者「判断が下されるまであと1時間ほどありますが、すでにこれだけの報道陣が集まっています」カメラが一斉に向けられる中、裁判所へと入っていく