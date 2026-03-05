今夏の2026W杯ではアジアからウズベキスタン代表が初出場を勝ち取ったが、ウズベキスタンが取り組んでいるのは男子サッカーの強化だけではない。女子サッカーの発展にも力を入れているのだ。ウズベキスタン女子は現在オーストラリアで開催されている女子アジアカップ2026に参戦しており、先日行われたグループステージ初戦では強豪・北朝鮮代表に0-3で敗れている。まだ力の差はあるが、女子ウズベキスタン代表には2029年の成功を見