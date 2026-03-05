マンチェスター・ユナイテッドの暫定指揮官マイケル・キャリックは就任後初黒星に悔しさを滲ませながらも前を向いた。英『BBC』が報じている。キャリック新体制になってユナイテッドは6勝1分と負けなしで好調をキープしていたが、そんななか迎えたプレミアリーグ第29節のニューカッスル戦で1-2の敗戦。新体制になってから初めての黒星となった。ニューカッスルMFジェイコブ・ラムジーが前半ATに2枚目のイエローカードをもらい退場