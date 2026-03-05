U-18プレミアリーグカップ準決勝で、マンチェスター・ユナイテッドはウェストハムに3-1と勝利を収め、クリスタル・パレスが待つ決勝に駒を進めた。試合は1-1で延長戦までもつれたが、試合を決定づける3点目を決めたのがクラブの伝説ウェイン・ルーニーの息子であるカイ・ルーニーだ。カイは110分、割れたディフェンスラインの裏をとってスルーパスに反応すると、ゴールキーパーをニアで冷静に抜いてネットを揺らしてみせた。16歳な