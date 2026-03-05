6日(金)から7日(土)にかけて、低気圧が日本海を発達しながら進むなどする影響で、西から天気は悪化し、西日本から東日本にかけて雨の降り方が強まるところもある見込みです。6日(金)午後9時の予想天気図です。日本海を低気圧が発達しながら進む見込みです。7日(土)にかけては、寒冷前線が通過し、近畿から東北にかけて雨雲がかかりそうです。大気の状態が非常に不安定になり、雨の降り方が強まるところもあるでしょう。6日以降の雨