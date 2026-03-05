巨人の２年目左腕・宮原駿介投手（２３）が５日、ジャイアンツ球場で行われた１軍練習に参加。６日から始まるオリックス（京セラドーム）、阪神（甲子園）との３連戦に帯同することが決まった。ルーキーイヤーの昨季はシーズン途中から１軍に昇格し１４登板２ホールド。春季キャンプは２軍で調整を続け「とにかくアピールしないといけない立場。１軍に来たので頑張るしかないなと思っています」と決意をにじませた。１軍では