◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節千葉―柏（７日・フクアリ）Ｊ１千葉は５日、オンラインで柏戦に向けた会見を行った。今季初勝利がかかる「千葉ダービー」へ小林慶行監督は「この一戦に自分たちの思いを全てぶつけたい。しっかりと表現できるように」と意気込んだ。今季、柏には開幕前の１月３１日に行われたプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ」でシュートを打てず内容の差で完敗した。指揮官は柏を「誰もが知ってい