フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が５日に放送され、木曜レギュラーであるフィギュアスケート男子で２０１０年バンクーバー五輪銅メダルの高橋大輔さんが、番組卒業を生報告した。この日で最後の生放送出演となり「成長ができなかったかもしれないけど、バラエティーはこういうことなのかと学ばせていただいた」と充実の表情を見せた。この日の冒頭で、司会の「ハライチ」の２人が「きょうで生放送卒業