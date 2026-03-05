◆オープン戦ソフトバンク―ヤクルト戦（５日・みずほペイペイ）ソフトバンク・秋広優人が「６番・一塁」で先発出場。２回１死、吉村の内角スライダーを右翼席に打球速度１８１キロ（球場表示）の弾丸ライナーで運ぶ先制の２号ソロ。「スライダーを完璧に捉えることができました。自主トレ、キャンプから取り組んでいることを打席で体現できていると思います。満足することなく継続して練習に取り組み、結果も求めていきたいで