高級車は、自動車好きなら一度は所有してみたい憧れの1台ではないでしょうか。身近に購入した人がいるなら、なおさら欲しくなるものです。そんな高級車も「残クレ」なら手が届くのでしょうか。 本記事では、ローンで購入する場合、年収の何割までに抑えるのが適切なのかを年収500万円のケースで検証します。 車の購入は「現金一括」が今でも主流？ リセールバリュー総合研究所が2025年に行